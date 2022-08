Mertens, il saluto al Napoli: "Non è un addio, è solo un arrivederci"

NAPOLI - "Cari napoletani, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e in quelli meravigliosi". Sono le parole di Dries Mertens , che affida ad un video diffuso via social il suo saluto al Napoli . "I record e le vittorie saranno nei libri ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore".

De Laurentiis: "Sarà una Serie A problematica"

Mertens: "La partenza non è andata come avrei voluto io"

Insieme a lui nel video il figlio nato proprio nella città campana e chiamato Ciro: "Sono molto orgoglioso che sia nato a Napoli e quando andrà in giro per il mondo sarà per sempre un napoletano". L'emozionante video di Mertens si conclude poi con un ringraziamento ai tifosi, alla società e alla squadra: "Non sono nato a Napoli ma per nove anni Napoli è stata la mia terra e la città è diventata parte del mio sangue. Ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo, così da tornare il prima possibile. La mia partenza non è andata come avrei voluto io, ma per me non è un addio: è solo un arrivederci. Napoli, ma quanto ci siamo divertiti!"