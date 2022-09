Il Napoli si allena, ma non c'è Osimhen: le sue condizioni

NAPOLI - Dopo lo splendido successo all’esordio in Champions League ottenuto contro il Liverpool , il Napoli di Spalletti ha ripreso questa mattina (giovedì) gli allenamenti a Castelvolturno per preparare la prossima sfida di campionato in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15 contro lo Spezia.

Domani gli esami per Osimhen

Il tecnico ha diviso la squadra in due gruppi: i giocatori che sono scesi in campo contro il Liverpool hanno sostenuto un lavoro differenziato, il resto del gruppo - dopo il riscaldamento in palestra - ha svolto una partitella a campo ridotto. Non si è visto sul campo Victor Osimhen, ieri sera costretto ad abbandonare la sfida contro il Liverpool per un problema muscolare. L’attaccante nigeriano oggi è stato sottoposto a delle terapie, mentre nella giornata di domani verranno effettuati gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Le parole del nigeriano

"L'infortunio? Non penso che sia particolarmente grave - ha dichiarato Victor Osimhen oggi al canale sportivo nigeriano Oma Sports Tv - domani farò delle visite, ho delle sensazioni positive. Voglio tornare presto e aiutare la squadra. Il calcio è così, ma devo andare avanti. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto dei messaggi per sostenermi". In ogni modo Osimhen salterà sicuramente la prossima partita di campionato in programma sabato contro lo Spezia.