Napoli, inciampo scozzese: lo slittamento complica la preparazione della gara con il Milan

NAPOLI - Oggi alle 11 il Napoli effettuerà la rifinitura a Castelvolturno, per poi pranzare ed infilarsi nel charter che, decollando da Capodichino, dopo 4 ore e mezza atterrerà sulla pista del Glasgow international airport. Il tempo di raggiungere l’hotel che ospita gli azzurri e poi il tecnico Spalletti ed Anguissa si recheranno nella sala stampa dell’Ibrox Park per la conferenza pre partita organizzata dalla Uefa con un giorno di ritardo, visto lo spostamento del match per i funerali della regina Elisabetta. Il Napoli non ha preso benissimo questa decisione, perché il rientro dalla trasferta in Scozia avverrà nelle prime ore del mattino di giovedì. Quindi, ci sarà un giorno in meno di recupero in vista dello scontro al vertice di domenica sera a San Siro con il Milan, con l’aggravante che giovedì la squadra potrà fare soltanto lo scarico dalle tossine del viaggio e della partita. Il presidente De Laurentiis aveva provato a chiedere ai dirigenti della Uefa di permettere la disputa del match contro i Rangers domani sì, ma almeno alle 18.45: richiesta rispedita rapidamente al mittente ed orario serale confermato, dando maggiore importanza alle esigenze delle tv che accogliere le giuste istanze del club azzurro. Con l’incalzare della stagione, le gare ogni tre giorni ed i viaggi in Europa, il rischio del le fatiche Champions potrebbe venire a galla e condizionare anche l’andamento al galoppo che sta avendo il Napoli in campionato. Per questa ragione l’allenatore sta utilizzando il turnover nelle gare di campionato dove è possibile permettere a chi ha avuto finora poco minutaggio di raggiungere la migliore condizione, ed utilizzare la squadra che dà maggiori garanzie in queste gare del girone A di Champions. Una settimana fa al Maradona contro il Liverpool c’è stato il trionfo che ha permesso al Napoli di balzare in testa al raggruppamento e Spalletti vuole provare a fare bottino pieno a Glasgow, approfittando proprio dello scontro diretto ad Anfield tra il Liverpool e l’Ajax che condivide la vetta con il Napoli. Una vittoria contro i Rangers metterebbe gli azzurri sulla buona strada per la qualificazione agli ottavi di finale.