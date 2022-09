Rangers-Napoli, i voti: Kvara non molla, bravo Anguissa

Zielinski 6 Fa i conti con una porta stregata. Sfiora il gol-lampo come contro il Liverpool, ma al 2’ il suo sinistro finisce sul palo. Poi fa il Beccalossi 2.0, sbagliando due volte dal dischetto, calciando sempre nello stesso angolo. Senza quegli errori sarebbe il migliore in campo: ogni azione pericolosa del Napoli passa dai suoi piedi.

Ndombélé (37’ st) 7 Fa in tempo ad avviare l’azione dello 0-2 e a firmare la prima rete ufficiale con gli azzurri.

Politano 7.5 Cancella gli errori di Zielinski: e se prima, sul penalty sbagliato dal polacco, il suo tap-in viene annullato, poi realizza il rigore che sblocca la partita. Prova di qualità.

Zerbin (32’ st) 6 Discreto finale.

Simeone 6.5 Si guadagna il primo rigore.

Raspadori (32’ st) 7 Al primo pallone, batte McGregor e firma il gol della sicurezza.

Kvaratskhelia 7 Pericoloso ogni volta che tocca palla, come al 45’ quando si libera di Lundstram e sfiora il palo. Nella ripresa costringe Tavernier al fallo da ammonizione.

Elmas (45’ st) ng.

All. Spalletti 7.5 Il Napoli subisce la carica emotiva degli scozzesi in avvio. Poi pian piano cresce la personalità per far valere la netta superiorità tecnica. Alla solidità di una squadra che rischia poco e non si fa irretire dai rigori sbagliati da Zielinski, si unisce l’immediata efficacia dei cambi.