Napoli, Domenichini: "Anguissa leader: compensa la perdita dei giocatori carismatici"

MILANO - Un successo, quello di San Siro contro il Milan, che vale per il Napoli il primo posto in classifica dopo sette giornate di serie A. Ai microfoni di Dazn Marco Domenichini, che nel match contro i rossoneri ha sostituito lo squalificato Luciano Spalletti in panchina, esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria odierna e per il percorso fatto finora dai suoi: "Partita difficile contro un ottimo Milan. Abbiamo sbagliato i primi 20': non riuscivamo a far girare la palla, poi siamo riusciti a trovare bene gli sbocchi. Nel secondo tempo abbiamo sofferto per dei nostri errori, ma abbiamo dimostrato carattere e voglia di vincere. Siamo molto contenti".