Napoli, le condizioni di Osimhen e Politano: "Ecco quando possono tornare"

NAPOLI - "La settimana prima della Cremonese sarà cruciale per il rientro di Osimhen ". A spiegarlo è il professor Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napol i, parlando delle condizioni del centravanti nigeriano che nel trionfale match di Champions League contro il Liverpool al 'Maradona' ha accusato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro . "Ha avuto il classico infortunio del velocista . È una zona delicata - ha aggiunto il professor Canonico in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli -. Dipenderà da come andranno i prossimi giorni tra recupero dall’infortunio e ritorno ad una condizione fisica ottimale. La maschera protettiva al viso ? La indossa per avere quel plus di tranquillità e protezione, ma clinicamente è completamente guarito da quell'infortunio".

Le condizioni di Politano

Osimhen salterà comunque di certo la prossima sfida casalinga contro il Torino come Politano, che si è invece fermato per una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. "Il suo infortunio prevede una prognosi di 3 settimane. Poi dipende da come evolve in base alla fisioterapia. La situazione della sua caviglia però migliora giorno per giorno". Recuperato invece Demme: "Ha un’ottima condizione fisica - ha spiegato Canonico -. Ora deve solo ritornare ad essere tranquillo nei contrasti". Questi invece i piani per mantenere al top la squadra di Spalletti: "Ormai siamo abituati a tanti impegni ravvicinati. Sarà lo stesso in questo mese d'ottobre. In questi casi si accumula anche lo stress per i tanti viaggi. Subito dopo la fine di questo prima metà di stagione e in concomitanza col mondiale daremo un periodo di riposo ai calciatori. Poi faremo una sorta di nuova preparazione con relative amichevoli. Poi c’è da gestire chi rientrerà dal Mondiale".