Verso Napoli-Torino, Lozano in dubbio per Spalletti

NAPOLI - Sabato alle ore 15 al Diego Armando Maradona il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà il Torino in occasione dell'anticipo della 8ª giornata di campionato, Napoli che potrebbe non avere a disposizione un giocatore importante. Spalletti solo mercoledì ha potuto allenare il gruppo quasi al completo dopo gli impegni con le nazionali, quasi al completo perché manca ancora all'appello il messicano Lozano reduce dall’amichevole contro la Colombia e, probabilmente, presente a Castel Volturno soltanto venerdì per la rifinitura. Con Politano indisponibile, Spalletti dovrà valutare chi schierare sulla fascia destra con diverse ipotesi quali Zerbin o l’adattamento di Elmas. Non è da escludere anche lo spostamento Kvaratskhelia proprio sulla fascia destra.