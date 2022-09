Spalletti, rose per le donne dell'Iran: "A Mahsa Amini e Hadis Najafi"

CASTEL VOLTURNO (Napoli) - Alla vigilia dell'anticipo che aprirà l'8ª giornata tra Napoli e Torino, Luciano Spalletti , intervenuto in conferenza stampa, si è presentato portando due rose in memoria delle ragazze uccise negli ultimi giorni in Iran per essersi "ribellate" alle leggi imposte dal regime asiatico.

"Per Masha Amini e Hadis Najafi"

Due rose e nessun commento, perché le parole non basterebbero a descrivere quel che sta accadendo nelle ultime settimane in Iran: "Questi fiori sono per Mahsa Amini e Hadis Najafi", così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, esordisce in sala stampa, senza aggiungere altro, per ricordare le vittime del Regime iraniano, uccise negli ultimi giorni per essersi ribellate alle leggi liberticide sul velo previste dallo Stato asiatico. Un gesto forte e simbolico, che fa onore all'allenatore toscano e che induce a riflettere.