Mauro loda la preparazione del Napoli: "Corrono di più grazie al ritiro 'vecchio stile'"

NAPOLI - Un inizio di stagione così arrembante non può essere un caso: il Napoli vola, segna e convince sia in campionato che in Champions League. Secondo Massimo Mauro, ex centrocampista dei partenopei e della Juve, il segreto sarebbe una preparazione estiva, a differenza di quella svolta da Juve, Milan e Inter, 'alla vecchia maniera', ossia con tanto lavoro in montagna, nessun viaggio lontano e pochi match impegnativi. "Il Napoli corre più di Milan, Inter e Juve, è stata l'unica squadra a fare il ritiro vecchio stile, con poche amichevoli e senza andare a prendere i soldi in America o in altri posti simili. Oltre a correre di più gioca anche meglio", ha affermato Mauro.