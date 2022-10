Napoli, Spalletti gongola: "Che bello essere l'allenatore di questi ragazzi"

NAPOLI - Il Napoli batte 3-2 il Bologna in rimonta, mantiene il primo posto in classifica e ritrova i gol in campionato di Osimhen. Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, ha solo parole d'elogio per i suoi: "E' stato fondamentale riuscire ad invertire l'inerzia che poteva prendere la partita. Abbiamo tentato di portare con forza la palla in area di rigore, queste sono gare importantissime da portare a casa: abbiamo dimostrato grande mentalità e giocato una grande gara su tantissimi aspetti. Abbiamo fatto belle giocate individuali e creato tante occasioni, è bellissimo essere il loro allenatore in questo momento", afferma l'allenatore toscano ai microfoni di Dazn al termine del match.