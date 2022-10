Il Napoli e lo Scudetto, Spalletti come Ottavio Bianchi: la statistica che fa sognare

NAPOLI - Questa volta a togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Victor Osimhen, quando al 36' della ripresa ha trafitto la Roma e Rui Patricio con un potente diagonale destro. Un lampo nella notte dell'Olimpico e che porta il Napoli sempre più in cima alla classifica di serie A. Tre punti che significano 11 vittorie consecutive in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia dal 1929/30, dopo gli 11 successi tra l'aprile e il settembre 1986 con Ottavio Bianchi in panchina. Straripante. In Europa, solo il Benfica ha fatto meglio dei partenopei con 13 vittorie di fila. E adesso, una città, giustamente, sogna.