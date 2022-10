Klopp e Liverpool-Napoli: "Spalletti può arrivare in finale di Champions"

LIVERPOOL (Inghilterra) - "Se continuano a giocare così, possono arrivare in finale: è la squadra del momento in Europa". Anche Jurgen Klopp non può fare a meno di applaudire quanto sta facendo e ottenendo il Napoli, non solamente in campionato, ma anche in Champions League. Dopo la vittoria per 4-1 ottenuta al Maradona, gli uomini di Spalletti si presentano ad Anfield con ottime chance di chiudere il girone al primo posto. Inoltre, gli azzurri sono ancora imbattuti nella competizione europea più importante in compagnia di Bayern Monaco, Manchester City, Paris Saint-Germain e Benfica. "Paura del Napoli? Semmai è un fattore in più che ci motiva", precisa il tecnico dei Reds. "Sono un amante del calcio, ho visto quello che hanno fatto dall'ultima volta che ci siamo affrontati: è una sfida dura ma rispetto davvero quello che stanno facendo. Non ho paura del Napoli, anzi, non vedo l'ora di affrontarlo".