Napoli, la rivelazione di Kvaratskhelia: "La trattativa è durata due anni"

NAPOLI - "È molto difficile la scelta, tutti sono molto belli e simpatici, però ovviamente quando si tratta, anche di una piccola parte del nome Maradona misto al tuo, lascia un'emozione diversa: mi riempie di orgoglio. Quindi Kvaradona è sicuramente il mio preferito". Il fantasista del Napoli Khvicha Kvaratskhelia svela in una intervista a Dazn quale soprannome preferisce tra Zizì, Angelo Azzurro, Kvaradona e Kvaravaggio e perchè ha scelto di giocare a Napoli: "Per prima cosa - spiega il georgiano, per il nuovo episodio di 'Dazn Heroes' - per la squadra, perché hanno degli ottimi giocatori: quando guardavo le loro partite pensavo che avrei potuto fare perfettamente parte della squadra, mi piaceva molto come giocavano. Alla fine è successo: oggi sono un giocatore del Napoli". Sul suo passaggio al Napoli, Kvaratskhelia ricorda che "è durata tantissimo la trattativa con il Napoli, circa due anni, ero molto contento che una squadra così grande fosse interessata a me, ero davvero felice e non vedevo l'ora di indossare la maglia del Napoli". "Abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare tante partite, per noi ogni partita è importante e ovviamente faremo tutto il possibile perché questo accada". Queste le previsioni in chiave scudetto di Kvaratskhelia. "Ogni volta che scendiamo in campo per giocare - aggiunge - lo facciamo per vincere, il tempo darà le risposte a tutto questo". "Fra Ronaldo e Messi - assicura il fantasista georgiano - l'ho sempre detto che è molto difficile il confronto tra di loro, però apprezzo molto Ronaldo, perché avere un avversario come Messi per così tanto tempo e quasi sempre allo stesso livello è molto complesso, quindi il mio idolo è Ronaldo; tuttavia, Messi è un calciatore fantastico ed è certamente un piacere vederlo giocare". Poi Kvaratskhelia parla del rapporto con Spalletti: "Molto bello, lui con ogni calciatore ha un bellissimo rapporto, è una persona molto aperta"