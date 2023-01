Napoli-Juventus, il Maradona è già caldo: stadio esaurito e grande entusiasmo

NAPOLI - Il Napoli di Luciano Spalletti ospita la Juventus nel big match del 18° turno di serie A, in programma venerdì 13 in uno stadio ‘Maradona’ già con il sold out. Sarà la prova del nove per una Juve reduce da otto vittorie consecutive, senza subire reti e senza mai riuscire a imporre il proprio gioco. Il numero nove partenopeo, Victor Osimhen, ha invece l’occasione di dimostrare la sua crescita, ma soprattutto di essere il reale leader di questa squadra, anche perché con la rete realizzata a Genova ha raggiunto la doppia cifra per il terzo anno consecutivo, ma non ha mai segnato una rete contro le dirette avversarie Inter, Milan e Juventus. Quella di venerdì potrebbe essere la sfida giusta per rompere il ghiaccio. Il bilancio dei precedenti vede un Napoli in netto svantaggio: un totale di 178 partite, che hanno visto 44 vittorie azzurre, 50 pareggi e 84 vittorie bianconere. Inoltre, l’ultimo match giocato di venerdì tra queste due squadre, il primo dicembre del 2017, vide la vittoria bianconera decisa proprio da un numero nove: Gonzalo Higuain.