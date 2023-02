Napoli, Champions e Scudetto? Non è un sogno, ecco perché

La marcia del Napoli di Spalletti verso il terzo Scudetto della sua storia continua inarrestabile e senza rivali. La squadra azzurra viaggia spedita a +13 sull’ Inter , vittoriosa nell’ultimo derby contro un Milan uscito a pezzi. Ma il sogno della società di De Laurentiis potrebbe anche allargarsi all’Europa: agli ottavi di Champions , in programma il 21 febbraio e il 15 marzo, Osimhen e compagni affronteranno l’ Eintracht Francoforte , l’ex squadra di Kostic e Luca Pellegrini. La lettura dell’ultima classifica dei migliori club stilata da Opta Power , aggiornata di settimana in settimana, premia proprio la squadra del tecnico toscano, che si piazza al terzo posto mettendosi dietro corazzate come Real Madrid (campione dell’ultima edizione) e il Psg di Messi, Mbappé e Neymar.

Il metodo di valutazione utilizzato

La graduatoria assegna un punteggio di abilità a quasi 13.500 squadre su una scala che va da 0 a 100: zero è il punteggio della più “scarsa”, 100 quello della più forte. Il metodo di valutazione adottato è l’Elo, nato nel mondo degli scacchi e adottato nel 2018 anche dalla FIFA per il calcolo della classifica delle nazionali. Ogni club ha una valutazione numerica che rappresenta il suo livello di abilità e che viene ‘modellata’ in base al risultato delle proprie partite. Esempio pratico: se una squadra con una valutazione più alta batte un’avversaria con una valutazione inferiore, la sua valutazione aumenterà mentre quella della squadra sconfitta diminuirà. Vengono prese in considerazione le partite giocate in ogni competizione, nazionale e internazionale.