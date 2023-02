Festa Scudetto, a Napoli si organizza: "De Laurentiis parla col Comune. Vandalismo da evitare"

Il Napoli, in attesa della partita contro il Sassuolo, sta correndo a un ritmo frenetico e non conosce la parole sconfitta. La squadra di Spalletti sta facendo parlare di sé coi numeri, le vittorie, il gioco e tutto quanto possibile per tornare a vincere uno scudetto che a Napoli manca ormai da oltre 30 anni. Se pronunicare la parola magica è un tabù, o gesto scaramantico chiamatelo come volete, non lo è con i fatti e i pensieri in vista di possibili festeggiamenti a fine campionato. A tal proposito ha parlato il consigliere del Comune di Napoli, Nino Simeone .

Napoli e la festa scudetto: parla il consigliere Simeone

Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli ha parlato a Radio Punto Nuovo della Festa Scudetto per gli azzurri, qualora dovesse arrivare a fine campionato: "Se ne sta già parlando tra il Comune e il Napoli. Credo che un uomo sempre attento al marketing come De Laurentiis, stia già organizzando qualcosa con gli interlocutori istituzionali. I rapporti con Manfredi so che sono ottimi, quindi qualche contatto ci sarà già stato o ci sarà a breve". Ma ovvimanete attenzione alla scaramanzia di Napoli e non solo: "Aspettiamo con scaramanzia i rispettivi risultati, ma bisogna ponderare bene il da farsi. I più giovani non ricorderanno i 4-5 giorni di festeggiamenti che ci furono oltre trent'anni fa, non possiamo più permetterci situazioni simili. Queste situazioni di festa poi diventano preda di chi vuole darsi alla caciara e agli atti di vandalismo. Verrà individuato cosa si potrà e cosa non si potrà fare".

Il consigliere Simeone continua: "Il Napoli, il Comune, la Prefettura e la Questura si siederanno al tavolo per vagliare e coordinare tutte le attività di festeggiamento. Anche perché oltre agli eventi della pubblica amministrazione, ci saranno persino eventi privati. Da tifosi, poi, non vediamo l'ora di esultare e definire quanto prima i momenti dove potrà essere organizzato qualcosa. Dal punto di vista dell'ordine pubblico vale tanto".