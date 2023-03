Kvaratskhelia: "Gioco con il cuore. Napoli è un sogno"

NAPOLI - Khvicha Kvaratskhelia ed il suo Napoli, forti del 2-0 dell'andata, si apprestano ad ospitare domani sera (ore 21) l'Eintracht Francoforte per staccare il pass quarti di finale di Champions League, intanto il fuoriclasse georgiano è stato intervistato da New York Times. Il quotidiano statunitense ha esaltato il #77 di Spalletti come "la stella emergente del calcio europeo" o "un poeta torturato d'amore o un appassionato studente di politica" per il suo look. Il georgiano ha subito speso parole d'affetto verso la piazza: "Da quando sono arrivato, mi è sembrato di esserci dentro. L'inizio sembrava un sogno, ma era la realtà e mi dicevo sempre di dover trovare la forza per viverlo. Sono grato per ogni gesto di amore e affetto che le persone mi mostrano - aggiunge - so che devono servirmi anche come motivazione e ispirazione per fare al meglio il mio lavoro, una responsabilità enorme che mi porta a dimostrare in ogni partita che posso mantenere le aspettative che ci sono su di me".