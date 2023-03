Napoli-Eintracht, scontri e panico in città: cosa sta succedendo

Tensione alle stelle a Napoli prima della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro l' Eintracht Francoforte . Sono circa 500 i tifosi tedeschi che tra la serata di ieri e oggi sono arrivati in città per supportare la propria squadra. Il sindaco Manfredi aveva dichiarato di essere in contatto continuo con il prefetto e con il questore per la gestione della situazione, che però nel pomeriggio è precipitata. Nel centro della città infatti stanno avvenendo diversi scontri: un gruppo di ultras tedeschi a volto coperto ha sfidato le forze dell'ordine scatenando un'autentica guerriglia urbana.

Napoli, la situazione in città

I tifosi dell'Eintracht Francoforte hanno incendiato tre mezzi (tra cui un'automobile della polizia) e i cassonetti dei rifiuti a Calata Trinità Maggiore, centro storico di Napoli. Sul posto polizia e carabinieri in tenuta antisommossa e un idrante delle forze dell'ordine per disperdere i tifosi. I sostenitori dell'Eintracht - ai quali è stata vietata la trasferta in città per motivi di ordine pubblico - in mattinata si erano diretti in corteo dal lungomare verso il quartiere Fuorigrotta dove si trova lo stadio. Gli ultras tedeschi hanno distrutto i dehors dei bar della zona. Per ora il contatto con i tifosi del Napoli è stato evitato. Adesso i sostenitori tedeschi stanno aspettando i pullman per essere riaccompagnati in albergo sul lungomare. La situazione, al momento, sembra dunque essere tornata sotto controllo ma bisognerà comunque mantenere la massima attenzione.