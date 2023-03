Napoli-Eintracht, Osimhen vola: la reazione di Anguissa diventa virale

NAPOLI - Continua a incantare il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, dopo il 2-0 dell'andata in Germania, superano con un netto 3-0 l' Eintracht Francoforte e volano ai quarti di finale di Champions League . Un risultato storico per il club che mai prima d'ora era riuscito ad arrivare fino a questo punto della massimo competizione europea per club. I partonopei stanno dominando il campionato (18 i punti di distanza dall'Inter seconda) e anche in coppa stanno facendo benissimo: dopo aver chiuso in vetta al Gruppo A con cinque vittorie e una sola sconfitta, peraltro ininfluente, ad Anfield contro il Liverpool, la banda di Spalletti ha superato agevolmente i tedeschi. Protagonista assoluto tra andata e ritorno è stato ovviamente Victor Osimhen.

Osimhen, gol da urlo: Anguissa resta a bocca aperta

L'attaccante nigeriano è un vero e proprio uragano e a suon di gol sta facendo impazzire i propri tifosi e le difese avversarie. I suoi numeri sono davvero impressionanti: 23 centri in 28 gare complessive. Dopo la rete che aveva sbloccato il match di andata degli ottavi in terra teutonica (il 2-0 fu a opera di Di Lorenzo), l'ex Lilla si è ripetuto anche al Maradona siglando una doppietta. Il classe '98, a pochi secondi dalla fine della prima frazione di gioco, è letteralmente volato in cielo per colpire di testa su assist di Politano e sbloccare la gara. Uno stacco imperioso che ha fatto esplodere di gioia lo stadio e lasciato incredulo il compagno di squadra Anguissa. Il centrocampista, infatti, è rimasto a bocca aperta vedendo Osimhen svettare così in alto. Un'istantanea che ha subito fatto il giro del web diventando virale. Il Napoli ha anche voluto rendere iconico il gesto del centravanti nigeriano e, sui propri social, ha condiviso un'immagine di lui con tanto di casco che vola a prendere il pallone sin sopra la terra: "Stazione Spaziale Victor", scherza il club azzurro. Poi, nella ripresa, è anche arrivato il bis che gli è però costato un piccolo infortunio alla mano, prima del definitivo 3-0 di Zielinski su calcio di rigore. Il Napoli approda dunque ai quarti di finale di Champions League e attende venerdì per conoscere il nome dei prossimi avversari. Ma con un Osimhen così è lecito sognare.