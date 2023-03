Torino-Napoli, Spalletti: "Chi ha fame non tiene sonno". E su Osimhen...

TORINO - Il Napoli capolista espugna anche lo stadio Olimpico di Torino battendo per 4-0 i granata di Juric portandosi, momentaneamente, a +21 sull'Inter seconda impegnata alle 20:45 contro la Juventus . Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Luciano Spalletti che ha commentato così la prestazione ai microfoni di Dazn: "È l’ennesima volta che prima di una partita vado a parlare con loro avendo il sentore che ci possa essere un po’ di appagatezza ed è l’ennesima volta che rispondono facendomi vedere di essere fatti di una pasta diversa, che vogliono essere qualcuno da cui si riceve il segnale che ha vestito la maglia del Napoli. Chi ha fame non tiene sonno, dicono a Napoli, è così".

Spalletti sui gol di Osimhen

"Dentro quelle finalizzazioni e quel fatto di andarci di testa come sa fare solo lui evidenzia la grandissima qualità che ha - aggiunge - Segna sempre sul secondo palo perché quelli che crossano lo fanno sul secondo. Se la palla è sulla linea della rimessa laterale arriva un cross su cui devi attaccare il primo palo, se il cross invece arriva 10-15 metri dentro l'alert dei difensori è tutto sul primo palo e quindi si trova spazio sul secondo palo".

Spalletti sulla dipendenza Kvaratskhelia-Osimhen

"Ci metterei anche gli altri, ad esempio il terzo gol, quello che risalta agli occhi di tutti è il tacco di Kvara e il cross di Olivera, grandissimo cross, ma se guardiamo prima guarda cosa ha fatto Di Lorenzo, un taglio in mezzo al campo che mette in condizione di sviluppare il gioco di là, a sinistra, per cui non è che sia limitata a Kvara e Osi è un po’ allargata a tutti, Di Lorenzo, oggi, ha fatto una partita stratosferica, da campione extraterrestre".