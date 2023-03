Spalletti ferma i cori sulla Juve: “Non si fanno gli abbasso, ma i viva”

L'insegnamento di Spalletti ai ragazzi della fondazione

Spalletti ha visitato la struttura e ha incontrato i bambini che fanno parte dell'associazione. "Se date la mano ai bambini che hanno bisogno del vostro aiuto, diventerete una squadra fortissima come quella del Napoli" ha detto il tecnico. Durante l'incontro i bambini hanno poi intonato il coro "chi non salta juventino è" e l'allenatore li ha subito fermati dicendo: "Non si fanno gli abbasso, ma solo i viva. Per cui forza Napoli". Un grande insegnamento in un mondo come quello del calcio dove la comunicazione d'odio è quasi sempre presente. Una lezione per tutti.