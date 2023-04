Napoli e Juve, la pedagogia calcistica di Spalletti

C’è Napoli-Milan e, stasera, tutti gli occhi saranno comprensibilmente puntati sullo stadio Diego Armando Maradona. La prima delle tre supersfide in sedici giorni, Luciano Spalletti l’ha preparata a modo suo e solo il nostro calcio solo sa quanto gli debba essere grato: per la squadra delle meraviglie che ha costruito e per la pedagogia applicata al calcio di cui dà sfoggio quando ha l’occasione di incontrare i suoi giovanissimi tifosi, a Napoli come a Castel Volturno. Luciano ha donato i cinquemila euro in dotazione al Premio Bearzot alla Fondazione di Don Luigi Merola. Si chiama “A voce d”e creature”. Giorno dopo giorno, l’ammirevole sacerdote che le ha dato il nome cura progetti educativi e formativi per i ragazzi delle periferie partenopee, favorendone l’aggregazione sociale, l’integrazione culturale, la pratica sportiva. Napoli sprizza felicità da ogni poro, in queste settimane scandite dal conto alla rovescia che precede la certezza aritmetica del terzo,storico scudetto. Potete immaginare l’euforia degli ospiti della Fondazione quando Spalletti vi ha messo piede. A un certo punto, hanno cominciato a saltellare intonando il coro «chi non salta juventino è». Subito, Luciano ha esclamato: «Non si fanno gli abbasso, ma solo i viva. Per cui, forza Napoli». Tredici parole, spontanee, chiare, efficaci, per ribadire quanto un altro calcio sia possibile, impermeabile alle degenerazioni tifoidee, all’odioso odio e l’allitterazione rende bene il concetto in ogni dove, sotto ogni bandiera perché tutti sanno quanto incivili, beceri, insopportabili siano gli insulti razzisti che i barbari da stadio e da tastiera, lanciano contro Napoli e il Napoli. Nella stagione più esaltante della sua carriera, Luciano non perde l’occasione per insegnare la sua educazione applicata al pallone.