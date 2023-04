Spalletti-Maldini e il botta e risposta negli spogliatoi: cosa è successo

NAPOLI - Primo tempo complicato per il Napoli di Luciano Spalletti sotto 2-0 contro il Milan di un ritrovato Rafa Leao , proprio l'allenatore della capolista ed il portoghese sono stati protagonisti di un diverbio nel tunnel degli spogliatoi. Pomo della discordia l'esultanza del fuoriclasse rossonero il quale, dopo la rete dell' 1-0 Milan, si è portato le mani aperte ai lati della bocca sorridendo verso il pubblico. Gesto che è stato interpretato dai padroni di casa come se fosse un segno di scherno e Spalletti, abbastanza infastidito, ha voluto discuterne con il giocatore puntandogli il dito indice. Durante la discussione è intervenuto anche il direttore sportivo dei campioni d'Italia Paolo Maldini : "Sei proprio nervoso mister… stai proprio esagerando, ma che ca**o è?". Spalletti risponde con un sorriso nervoso per poi tornare in campo.

Spalletti-Maldini, il commento nel post-partita

Ai microfoni di Dazn l'ex allenatore della Roma è tornato sull'episodio: "Con Paolo non è successo niente. Io chiedevo dell'ammonizione di Lobotka all'arbitro, lui è passato dicendo che mi lamento sempre. Se c'è stato qualcuno che ha protestato non sono stato io, come l'anno scorso. Ad inizio partita Pioli è stato richiamato, io sempre seduto. Questo fatto che mi parlasse sopra non mi è piaciuto, io gli ho detto che non lo avrei fatto e lui si è risentito. Per me tutto ok, mi dispiace perchè lui è Paolo Maldini".