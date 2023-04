Il ko del Napoli fa felice Conte: ormai impossibile superare il record Juve

La clamorosa débâcle contro il Milan al Maradona (4-0) non rovinerà di certo i piani scudetto del Napoli di Luciano Spalletti ma impedirà comunque agli azzurri di conquistare uno storico record. Kvaratskhelia e compagni, infatti, a quota 71 in classifica, a + 16 dalla Lazio seconda, pur vincendo le restanti 10 partite di campionato non potrebbero raggiungere i 102 punti fatti registrare dalla Juventus di Antonio Conte nella stagione 2013-14.