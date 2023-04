Napoli, per Osimhen terapie e lavoro in palestra

Victor Osimhen ha svolto questa mattina - durante la seduta di allenamento a Castelvolturno - terapie e lavoro in palestra . L'attaccante nigeriano sta tentando il recupero in tempi record per la sfida di mercoledì 12 aprile a Milano contro i rossoneri , nel quarto di finale di andata di Champions League. Per il terzino sinistro Olivera lavoro individuale in campo. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazione su palle inattive.

L'importanza di Osimhen

L'infortunio di Victor Osimhen è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno a Castel Volturno, che l'ha costretto a saltare la partita contro il Milan in campionato. La preoccupazione per Luciano Spalletti è altissima, visto l'incombente e cruciale doppio impegno in Champions League contro i rossoneri. Vista la stagione che sta disputando il nigeriano, per l'allenatore toscano questa è un'assenza pesantissima, che spera possa durare il meno possibile. Contro il "Diavolo" in Serie A a sostituire il capocannoniere del campionato ci ha provato Simeone, senza dare i frutti sperati, e qualora Spalletti non riesca ad abbracciare il suo n.9 quanto prima, toccherà nuovamente all'argentino farne le veci.

Per capire l'importanza di Victor Osimhen nel Napoli, basterebbe osservare i numeri pazzeschi della stagione in corso (2022-2023), con 21 reti e 4 assist in campionato, oltre che la leadership e il lavoro per la squadra. Non si conosce ancora la verità e non ci sono verdetti sulla sua indisponibilità per la Champions League, ma a Napoli tutti sperano nel suo recupero.