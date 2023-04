Napoli, Ostigard: "A Lecce per il riscatto". Su Kvara-Osimhen: "Coppia fortissima"

Non vorremmo mai perdere anche se quest'anno è capitato pochissime volte. Adesso dobbiamo ritrovare la via della vittoria in campionato e poi saremo pronti a dare battaglia al Milan in Champions". In queste parole di Leo Ostigard, rilasciate a Radio Kiss Kiss, lo stato d'animo di un Napoli reduce dalla pesante sconfitta incassata al Maradona contro i rossoneri, ma deciso a riprendere in fretta un cammino fin qui eccezionale in campionato e in Europa. Il 23enne centrale norvegese, alla prima stagione in azzurro, è una soluzione importante per Luciano Spalletti ed è consapevole del suo ruolo. "Ovviamente ogni calciatore vorrebbe giocare sempre, ma io so benissimo che sono in compagnia di difensori di livello eccezionale e quindi devo lavorare al massimo per crescere. Sto vivendo molto bene questo mio primo anno al Napoli, ogni volta che sono stato chiamato in campo dal mister ho cercato di dare il massimo e voglio andare ancora di più. Con Spalletti ho un buon rapporto, lui mi sta aiutando a migliorare ogni giorno - spiega Ostigard -. Questa è una squadra che sta facendo cose fantastiche ed essere qui è una gioia anche se è difficile trovare spazio perché è un gruppo di grandi campioni".