Osimhen: "Io e Haaland, vi svelo un segreto. Scudetto a Napoli, poi..."

Victor Osimhen torna a parlare alla vigilia di Milan-Napoli , valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League , che rischia seriamente di saltare poiché acciaccato così come Simeone . L'attaccante nigeriano è stato protagonista di un'intervista al Daily Mail nel corso della quale si è soffermato su diversi aspetti inerenti al passato ( "Vendevo arance e bottigliette di acqua in strada per sbarcare il lunario" ) presente e il futuro, a breve e lungo termine.

Osimhen: "Napoli vive di calcio, un sogno regalargli lo scudetto"

Innanzitutto, Osimhen si è soffermato sul conto alla rovescia scattato in città per la certezza aritmetica della vittoria del terzo scudetto: "Napoli vive di calcio. Se vinciamo lo scudetto la città non sarà più la stessa perché a Napoli non si vince lo scudetto dai tempi di Maradona e siamo così vicini a questo sogno che i tifosi hanno le lacrime agli occhi. A volte te li trovi sotto casa, anche alle 2 del mattino per mostrare il loro amore. Tante volte ho immaginato come esploderà la città quando e se vinceremo lo scudetto".