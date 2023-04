De Laurentiis: Napoli in Europa meglio della Juve. Scudetto? Una serie tv

Napoli, scudetto e serie Tv: parola di De Laurentiis

Già proprio così. L'idea è quella di "una serie Tv in collaborazione con la CBS negli Stati Uniti che racconta la crescita del Napoli dopo la conquista del terzo scudetto". Dal 2004 sull'orlo del baratro fino al possibile terzo scudetto: "Non c'era niente. Abbiamo costruito tutto da zero". Poi la frecciatina: "Il Napoli ha faticato a vincere il tricolore in 33 anni per via di fattori esterni che stanno venendo a galla. Ma non aggiungo altro...".

Bene in Serie A, ma quest'anno anche fuori dai confini nazionali e il patron aggiunge: "Il club era in depressione, noi ne siamo usciti e ci giochiamo l'Europa da quattordici anni. L'unica squadra in Italia a farlo visto che la Juve arriva a 13". Un percorso che ha portato il Napoli anche a crescere e migliorare la posizione a livello mondiale: "Eravamo al 550esimo posto ora siamo stabilmente tra le prime venti. Sono abituato al successo e non mi servono i riflettori. Non è importante la gloria, ma il percorso fatto per raggiungerla". De Laurentiis chiude così: "Io lavoro sempre per vincere".