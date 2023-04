Osimhen, Manzi, plusvalenze Napoli e blitz Finanza: la nota della Turris

"In merito a notizie riportate da alcuni organi di informazione in data odierna, inerenti ad un presunto blitz della Guardia di Finanza presso la sede della S.S. Turris Calcio, la scrivente tiene a precisare che si è trattata di una semplice acquisizione di documenti relativi al tesseramento ed alla cessione del calciatore Claudio Manzi per altra indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli che non vede coinvolta assolutamente la nostra società". È la nota diramata dall'ufficio stampa della Turris Calcio, club fino allo scorso gennaio proprietario del cartellino di Manzi, uno dei quattro calciatori coinvolti nel trasferimento di Osimhen dal Lilla al Napoli risalente all'estate del 2020 ed attualmente sotto indagine.