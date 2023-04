Milan-Napoli, lite Spalletti-Di Canio: “Tu che parli di gesti eclatanti…”

Il Milan si aggiudica il match d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli grazie al gol di Bennacer. Partita ricca di emozioni e di tensione, amplificata dal cartellino rosso per doppia ammonizione rimediato da Anguissa e dal giallo per proteste a Kim, che era diffidato e dunque salterà la sfida del ritorno al Maradona. Al termine del match Spalletti ha recriminato sull'arbitraggio e non solo, e quando Paolo Di Canio gli ha chiesto cosa ne pensasse del gesto di Kim ha risposto: "Guardiamo l’ammonizione di Zielinski e quella che non ha dato a Krunic. Parliamo della bandierina: non c’è gesto più eclatante di questo. Tu che parli dei gesti esclatanti di Kim, andiamo ad insegnare ai bambini in giro per il mondo che se giochi a calcio puoi spaccare la bandierina”.