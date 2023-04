Giuntoli, la Juve e la risposta sul contratto col Napoli

Giuntoli prima di Juventus-Napoli

Il dirigente del Napoli ha poi aggiunto: "De Laurentiis ha confermato Spalletti con una lettera il giorno dopo Napoli-Milan? L'abbiamo sempre confermato. Non è tanto il momento, adesso, dopo o prima: il mister è confermatissimo e la cosa non fa notizia". Infine, sulle voci che lo accostano alla Juventus: "Sono indiscrezioni giornalistiche. Se mi chiamo fuori? Ho un contratto col Napoli e non c'è nulla".