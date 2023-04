La Fondazione Polito e il Museo sono da scudetto: cimeli tricolori in arrivo

Il Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato” di Santa Maria di Castellabate (Salerno) si arricchisce quotidianamente di nuovi e sempre più curiosi memorabilia. E in occasione di un evento che non accade da ben 33 anni, come il terzo scudetto nella storia del Napoli, proprio nel luogo che rappresenta un eccezionale esempio di centro di documentazione storica sul calcio in Italia farà presto il suo ingresso la maglia del capitano della squadra prossima campione d’Italia. Giovanni Di Lorenzo, con il suo numero 22, occuperà un posto speciale al Museo messo in piedi dal presidente Davide Polito e la sua Fondazione.