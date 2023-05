Scudetto Napoli, possibile anticipo contro l'Udinese: quando si decide

Il Napoli si avvicina sempre di più allo Scudetto, con la città pronta a festeggiare da un giorno all'altro. Come accaduto in occasione del match contro la Salernitana, sta prendendo piede l'ipotesi di spostare la gara dei partenopei contro l'Udinese per motivi di ordine pubblico. Il prefetto di Udine Massimo Marchesiello ha dichiarato all'ANSA: "L'unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina, in Prefettura, con le forze dell'ordine, il Comune e la dirigenza dell'Udinese per la gestione dell'afflusso dei tifosi per la partita".