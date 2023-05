Udinese-Napoli si vedrà anche al Maradona: stadio aperto ai tifosi azzurri

Maradona aperto durante Udinese-Napoli

Infatti il Napoli ha comunicato con una nota ufficiale che sarà possibile assistere al match contro l'Udinese all'interno del Maradona, grazie a dei maxi schermi che verranno implementanti per l'occasione. Biglietti che sono già stati messi in vendita dalla società, con priorità a chi ha già l'abbonamento per la stagione 2022/23. L'intero ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza. Questo il comunicato del club: "La SSC Napoli comunica che in occasione del match Udinese-Napoli, in programma giovedì 4 maggio alle ore 20.45, si terrà un evento speciale allo Stadio Maradona. I tifosi azzurri potranno assistere alla gara attraverso dei maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco ... Fino alle ore 18:00 del 2 maggio 2023 la vendita dei tagliandi sarà riservata agli abbonati della stagione 2022/2023. Dalle ore 18:30 scatterà la vendita libera per ogni posto a disposizione. L’incasso dell’evento, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza". E a proposito di stadio Maradona, sarebbero già finiti anche i tagliandi per Napoli-Fiorentina, prima gara casalinga dopo la possibile vittoria dello scudetto, in programma domenica alle 18.