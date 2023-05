Udinese-Napoli, scontri tra tifosi sul campo: cosa è successo

Purtroppo bisogna registrare anche brutti incidenti nell’immediato post gara dentro la Dacia Arena, con le due tifoserie che si sono scontrate sul terreno di gioco (e con feriti portati via in barella). Tensione già altissima fin dall’inizio del match, vista l’accesso rivalità fra le due squadre, con i timori della vigilia, che si son purtroppo verificati. Le misure approntate dalla Questura udinese infatti erano state notevoli con l’impiego di ingenti forze dell’ordine, un elicottero in costante sorvolo sulla Dacia Arena e un cordone a separare le tifoserie all’esterno dello stadio nella curva Sud, occupata dai tifosi partenopei presenti. in circa 12.000 unità in tutto lo stadio. Ma dalle parole, volate per tutto il corso dei 90 minuti, con insulti poco edificanti, si è passati ai fatti.

Udinese-Napoli, invasione di campo: cosa è successo

Dopo un’invasione di campo dei tifosi napoletani festanti, che pareva tranquilla si è passata al contatto fra i due gruppi ultrà. Qualche provocazione sotto la curva nord occupata dai tifosi di casa e dopo qualche minuto la risposta con l’entrata in campo anche dei supporter bianconeri con qualche contatto, stoppato per fortuna sul nascere. La polizia è dovuta scendere in campo per separare i tifosi con una guerriglia che ha ricordato poco edificanti scene sudamericane. Tifosi rispediti in curva dalle forze dell’ordine con un fuggi fuggi generale che ha ricordato scene tristemente famose della storia del nostro calcio. La situazione all’interno dell’impianto è proseguita in questo stallo per lungo tempo con due cordoni di polizia e steward schierati sotto le curve in modo da evitare ulteriori possibili contatti, con danni ingenti per l’impianto udinese.

Il bollettino

Il personale sanitario, ieri, allo stadio di Udine ha gestito vari interventi (15 in totale, 6 ospedalizzati). Quello più rilevante riguarda una persona che ha riportato una frattura esposta a una gamba. Le altre cinque persone sono state soccorse per traumi meno gravi (trauma cranico, trauma toracico, traumi agli arti); sono state trasportate in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine e all'ospedale di San Daniele del Friuli. "Le 15 persone - fa sapere la Sores - sono rimaste ferite verosimilmente in maniera accidentale dopo l'incrocio delle due tifoserie, a seguito dell'invasione di campo". Altre persone, infine, hanno raggiunto il pronto soccorso del nosocomio hub di Udine con mezzi propri.