Stefano De Martino e lo Scudetto del Napoli: la festa a Bar Stella!

Stefano De Martino ha mantenuto la promessa fatta riguardante la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli . Ospite nei giorni scorsi di ‘Trends & Celebrities’ su RTL 102.5 News, aveva annunciato: "Saremo in onda nel periodo dello scudetto, sicuramente organizzeremo una festa all’interno del Bar Stella. Prima ero al telefono con Pino Perris, il direttore della band, stiamo pensando di fare un mega mix con i cori e le canzoni storiche del Napoli, da Maradona ad oggi . A Napoli si respira questa aria di festa, è molto bello".

Stefano De Martino, i festeggiamenti a Bar Stella per lo scudetto del Napoli

Così è stato. Il conduttore del popolare programma Rai (giunto alla sua terza edizione e che rievoca le atmosfere delle trasmissioni di Renzo Arbore), dopo il gol di Osimehn durante la partita Udinese-Napoli del 4 maggio scorso, non solo ha indossato la maglia della squadra partenopea, ma anche la cravatta raffigurante il numero 3, perché sono tre gli scudetti collezionati fino ad oggi dal Napoli. Ma non è tutto, anche a Bar Stella sono partiti cori e canzoni, per festeggiare questo grande risultato della squadra di Spalletti.