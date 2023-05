Spalletti e il futuro: “Il Napoli aveva questa opzione e l'ha esercitata”

"Il rinnovo del mio contratto? Non ci sono problemi, nel senso che il club aveva questa opzione e l'ha esercitata. Io li ringrazio di avermi avvertito di aver esercitato la clausola, poi ci sarà tempo per discutere. Ci sono ancora quattro partite prima di arrivare a fine campionato". Lo ha dichiarato Luciano Spalletti a Dazn, dopo Napoli-Fiorentina, a proposito sul suo futuro e del rapporto contrattuale che lo lega al club azzurro. Il tecnico è apparso un po' "freddo" in quanto non contattato direttamente prima del rinnovo "scattato" per via della clausola.