Raffaella Fico mantiene la promessa: si spoglia per lo Scudetto del Napoli

Raffaella Fico e la promessa a Le Iene

L'ex di Mario Balottelli (che recentemente è apparsa in tv nei panni di ripetente a Back to school) aveva promesso a Le Iene che in caso di vittoria dello scudetto da parte del Napoli, avrebbe fatto il bagno in acque fredde. Nell'ultima puntata del programma di Italia 1 la Fico ha mantenuto "a metà" la sua promessa "deludendo" in parte i tifosi napoletani, che si aspettavano anche un topless da parte della showgirl. La modella infatti si è tuffata in mare con indosso un succinto bikini. Tanti altri volti noti dello spettacolo hanno festeggiato il trionfo della squadra di De Laurentiis, come Serena Autieri, Caterina Balivo e Marisa Laurito.