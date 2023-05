Napoli, spogliarelli scudetto dalla Fico alla Balivo: cosa è successo

Raffaella Fico, il Napoli e la promessa del topless

I tifosi della squadra di Spalletti si ricordano bene di una promessa che avrebbe fatto la showgirl (ex di Mario Balotelli), ovvero quella che, qualora il Napoli avesse vinto lo scudetto, per festeggiare avrebbe fatto un bel bagno freddo in topless. Una promessa che ora parte della tifoseria reclama a gran voce sui social. E chissà se la Fico non manterrà veramente la sua parola.