Scudetto Napoli, il leader degli U2 Bono Vox con la sciarpa azzurra

Il leader degli U2 Bono Vox è arrivato a Napoli nella giornata di mercoledì 10 maggio per l'unica tappa italiana del suo tour. Il cantante, appena sceso dall'aereo, ha ricevuto in dono la sciarpa dei Campioni d'Italia , che ha simpaticamente indossato per la gioia dei tifosi della squadra di Spalletti che ha vinto lo Scudetto .

Bono Vox degli U2: la confessione inaspettata

Il frontman degli U2 si esibirà in concerto sabato 13 maggio al teatro San Carlo con il suo spettacolo Stories of Surrender. Tramite una email arrivata a chi ha acquistato il biglietto, l'artista ha confessato che per lui esibirsi nello storico teatro napoletano, dove si sono esibiti tanti cantanti lirici, è un "sogno". E così facendo potrà anche omaggiare suo padre, Brendan Robert Hewson, "che era un bel tenore". In attesa di vedere Bono (che in passato si è espresso anche sulla questione dei migranti in Italia) sul palco del celebre teatro partenopeo, sono in tanti a ricordare la splendida ed emozionante esibizione del cantante qualche anno fa a Torino.