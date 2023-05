Napoli, la confessione di Lozano: "Gattuso non mi considerava, ero disperato"

Hiving Lozano è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli. Spalletti lo ha alternato spesso con Politano, ma con tre gol e tre assist ha dato il suo contribuito per la conquista della Serie A, anche se ora la sua stagione è finita in anticipo per infortunio. Il suo impatto con il club campano, però, è stato tutt'altro che positivo: "Quando sono arrivato a Napoli mi aveva scelto Ancelotti, con Gattuso per me è stato difficile perché non mi prendeva in considerazione. Fu un momento complicato con me, non giocavo, non ero considerato dall’allenatore. Ero disperato e ho anche pianto per quella situazione". Dalla disperazione di non giocare al tanto lavoro per emergere e aspettare la sua occasione. Quella è arrivata con Spalletti. Tra scudetto e futuro, Lozano ha parlato a TUDN.