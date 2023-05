Spalletti, frecciata a Giuntoli sul mercato Napoli: "Lo staff propone..."

MONZA - Commenta il primo ko da campioni d'italia Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Monza: "Oggi meno pulizia di gioco, questo per noi diventa difficile se siamo costretti a dover rincorrere su queste ripartenze. Gli dai sempre la possibilità di attaccare gli spazi. Quando si perde c'é sempre un leggero fastidio, non solo mio ma anche loro. Dipende da tante cose, tu sei un professionista perché ti comporti sempre alla stessa maniera cercando sempre gli stessi obiettivi. Puoi festeggiare per due giorni come con la Fiorentina e hanno fatto la partita, questa settimana si sono allenati benissimo e quello che é un sotto livello di qualità di oggi é una cosa che non puo' succedere ma poi si fanno ugualmente i complimenti. Autodisciplina e non io ho giocato poco, sono autosegate".