Napoli, Hamsik annuncia il ritiro: "Decisione non facile"

Marek Hamsik annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista slovacco lo ha comunicato sul proprio profilo social , tramite un lugo e commovente messaggio. L'ex giocatore del Napoli , capace di realizzare 121 gol in 12 stagione, vincendo due Coppe Italia e una Supercoppa, ha detto basta : "Sono qui per annunciare che mi ritirerò dal calcio al termine della stagione . È stata una decisione non facile, ma presa insieme alla mia famiglia. Il Trabzonspor sarà il mio ultimo club ". Prosegue sul suo post Instagram: "Stavo vivendo il sogno... oltre settecento partite nei club, quasi 40 per la nazionale slovacca. Molti, molti gol fatti…Da ragazzino ho solo sognato e immaginato che una volta avrei avuto una carriera calcistica di successo ai massimi livelli e finalmente l'ho raggiunto. Il calcio era il mio amore, la mia passione e il robot a cui ho sempre dato tutto".

La carriera di Hamsik: dal Brescia al Napoli, fino al Trabzonspor

Hamsik è esploso proprio in Italia nella nostra Serie B, quando militava nel Brescia nel 2004. Dotato di buona tecnica, corsa e intelligenza tattica, convinceranno poi il Napoli ad investire su di lui nel 2007. Da qui prenderà poi il via una lunga storia d'amore con il club campano, dodici anni in cui è cresciuto e si è consacrato. Dopo Napoli, si trasferì in Cina, giocando per il Dalian, salvo poi ritrasferirsi in Svezia per quattro mesi al Goteborg. L'ultima squadra, in cui milita tutt'ora è il Trabzonspor, con cui ha vinto un campionato turco realizzando 5 gol e 5 assist in 64 presenze. Proprio quest'ultimo sarà il club di Hamsik, dal quale si ritirerà definitivamente a fine stagione.