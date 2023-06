Serie A e Tim premiano il Napoli campione d'Italia

TORINO - Domani, domenica 4 giugno, la Lega Serie A e TIM consegneranno al Napoli, società vincitrice dello scudetto 2022/2023, la coppa di campione d’Italia. La premiazione avrà luogo sul terreno di gioco dello stadio “Diego Armando Maradona” al termine della gara Napoli-Sampdoria. Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, consegneranno la medaglia d’oro a tutti i calciatori e all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Il capitano Giovanni Di Lorenzo salirà per ultimo per alzare il trofeo. Lo scudetto, come simbolo della vittoria del campionato di Serie A TIM, è un’esclusiva italiana e ha una storia illustre. L’invenzione del piccolo stemma è, infatti, riconducibile al genio di Gabriele D’Annunzio, che nel 1920 a Fiume volle apporre uno scudo tricolore sulla divisa di una selezione del comando militare italiano in occasione di una gara amichevole tra i legionari e una rappresentativa locale. Nel 1924 lo scudetto venne adottato dalle autorità calcistiche nazionali e fu deciso che la squadra prima classificata del campionato lo applicasse sulla maglia con i colori della bandiera italiana, rappresentativo dell’unità nazionale a livello calcistico. La coppa di campione d’Italia, invece, è stata ideata nel 1960 da Ettore Calvelli (1912-1997), medaglista e scultore di consolidata fama internazionale, e dal 2005 viene consegnata direttamente sul campo.