Giuntoli, la frecciata di De Laurentiis: “Tifoso Juve? A saperlo prima..."

Aurelio De Laurentiis non ha visto col sorriso la prima intervista ufficiale di Cristiano Giuntoli da nuovo dirigente della Juventus. Il presidente del Napoli, in prima fila durante la presentazione delle nuove maglie di gioco della sua squadra, è tornato sull’addio dell’ex direttore sportivo e non ha risparmiato una frecciata che sta già facendo discutere sui social le due tifoserie: “Lui juventino? Non mi aspettavo certe dichiarazioni, se l’avessi saputo forse me ne sarei liberato prima”.