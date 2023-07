Diretta Napoli-Spal ore 18.30: dove vederla, in tv, in streaming e probabili formazioni

DIMARO - Grande entusiasmo a Dimaro nel ritiro del Napoli : i tifosi, ancora ebbri per la vittoria del terzo scudetto, hanno seguito in massa gli azzurri di Rudi Garcia e oggi gremiranno il Comunale di Dimaro - sold out, 2mila presenze attese - per l'amichevole in programma alle ore 18.30 contro la Spal .

Dopo il netto 6-1 nella sfida contro la formazione di eccellenza Anaune Val Di Non, sale il livello degli avversari. I ferraresi, infatti, hanno affidato la panchina a Domenico Di Carlo per risalire subito in Serie B dopo la retrocessione di questa stagione. Una squadra ambiziosa che mixa giovani talenti ed elementi più esperti. Osservato speciale Matteo Prati che ha ben figurato con la Nazionale Under 20 vicecampione del mondo. Per il Napoli sarà il secondo e ultimo impegno nel ritiro a Dimaro, che si chiuderà il 25 luglio, mentre per gli estensi sarà la prima uscita dell'estate 2023.

SEGUI NAPOLI-SPAL IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Napoli-Spal: diretta tv e streaming

Napoli-Spal, amichevole in programma alle ore 18.30 allo Stadio Comunale di Dimaro, sarà visibile su Sky Sport Calcio, canale 202, e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli-Spal

NAPOLI (4-3-3): Contini; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Dickmann, Meccariello, Tripaldelli; Contiliano, Murgia, Maistro; Rabbi; Antenucci, La Mantia. Allenatore: Di Carlo.