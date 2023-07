De Laurentiis: “Napoli-Milan 0-4? Non posso dire dove mi è rimasto”

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare della scorsa stagione del Napoli , terminata con l'enorme successo del terzo scudetto ma anche dall'eliminazione in Champions League per mano del Milan di Pioli , poi eliminato in semifinale dall' Inter . "La Champions ? È tutta una questione di fortuna" ha dichiarato il patron dei partenopei dal palco di Castel di Sangro dove il Napoli ha iniziato la seconda parte della preparazione estiva.

De Laurentiis, il ricordo della sconfitta contro il Milan

L'eliminazione contro i rossoneri resta una ferita ancora aperta, ma non solo quella. Nonostante la vittoria finale dopo un campionato dominato dall'inizio alla fine, a De Laurentiis non sembra essere andata giù una particolare sconfitta: "A me quello 0-4 di Napoli-Milan mi è rimasto non posso dire dove". Il presidente degli azzurri, infine, ha chiamato a raccolta il pubblico: "In Trentino sono venuti 80 mila tifosi, speriamo che qui vengano in 150 mila".