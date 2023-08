Infortunio Kvaratskhelia, il bollettino del Napoli: condizioni e recupero

Amichevole vinta ai rigori per il Napoli di Rudi Garcia contro gli spagnoli del Girona. Dopo i 90' terminati in parità, con la rete del pari firmata da Simeone in risposta al vantaggio inziale di Stuani, i campioni d'Italia hanno portato a casa il test estivo con la lotteria dagli undici metri,

La nota stonata della serata è stato l'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia che ha accusato problema fisico durante il match contro la formazione di Liga. Il club ha diramato un bollettino per fare chiarezza sulle condizioni del numero 77.

Kvaratskhelia, il bollettino del Napoli

Ecco la nota ufficiale del Napoli su Kvaratskhelia e sugli altri infortunati: "Kvaratskhelia ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita. Mario Rui e Gaetano hanno svolto personalizzato in campo". Allarme rientrato dunque e sospiro di sollievo per i tifosi azzurri in vista della partenza della nuova stagione.