Natan-Ostigard, Napoli in emergenza: Jesus ko, per Garcia difesa obbligata

Brutta notizia per il Napoli di Rudi Garcia . I partenopei, impegnati domani nella trasferta contro il Bologna di Thiago Motta , non avranno a disposizione Juan Jesus a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Napoli, Juan Jesus dopo Rrahmani: la scelta per Bologna

L'infortunio del difensore brasiliano è un ulteriore problema per la retroguardia dei campioni d'Italia in carica, che già stanno facendo i conti con l'assenza di Rrahmani per altri problemi fisici. Dunque, nel match valevole per la quinta giornata di Serie A, il Napoli dovrà schierare obbligatoriamente la coppia di centrali composta da Ostigard e Natan, mai in campo insieme fino a questo momento.