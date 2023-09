Napoli, Galtier al posto di Garcia? L'indiscrezione dalla Francia

La panchina di Rudi Garcia è in bilico. Aurelio De Laurentiis starebbe già pensando ad un nuovo allenatore per la panchina del Napoli e avrebbe contattato Christophe Galtier. Lo riporta 'RMC Sport', spiegando che l'attuale tecnico degli azzurri avrebbe quattro partite a disposizione per convincere la società a confermarlo dopo il difficile inizio di stagione.